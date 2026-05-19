La fiscal Arleen Figueroa citó este el jueves al Tribunal Municipal de Vega Baja al motociclista involucrado en un incidente en el que se alega que intimidó e intentó derribar de su bicicleta a una ciclista, para la radicación de cargos por hechos ocurridos el domingo al mediodía en la carretera PR-686 frente a la urbanización Los Chalets de la Playa, en ese municipio.

El hombre enfrentará cargos por delitos de de alteración a la paz, agresión y violación a los artículos 3.23 (manejar la motora sin el endoso); 5.07 (imprudencia o negligencia) y 11.04 (incumplimiento de la Carta de derechos del Ciclista), de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito. Se emitió una orden para en análisis mecánico de la motora ocupada marca Taizohou Zhilong IT 200-RX Combat del año 2025.

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La investigación está a cargo del agente Samuel Cuevas, bajo la supervisión del teniente Alexis O. Quiñones, del distrito de Vega Baja.

El incidente de acoso que fue compartido en redes sociales por la ciclista, identificada como Valería Sofía, se observa al motociclista cuando choca con un poste en Vega Baja y cae al pavimento.

La motora fue ocupada el domingo, en la urbanización San Demetrio, en Vega Baja, donde vive el conductor, quien compareció en la tarde de este lunes a la citación. El hombre estuvo acompañado del licenciado Roberto Rodríguez Cintrón.

Aunque no hizo expresiones a los periodistas sobre el incidente, el abogado alegó que su cliente era la víctima porque se sintió amenazado y se asustó al ver que presuntamente los ciclistas sacaban algo de un bolsillo.

De hecho, las autoridades ya le habían tomado ciertas admisiones al hombre, través de la cámara corporal de un agente que le hizo las advertencias de rigor, reveló el teniente Quiñones.

“Él manifestó que había recibido amenazas (en redes sociales)”, agregó el funcionario al ser cuestionado al respecto.

El hombre tiene su licencia de conducir al día, al igual que la de la motora, no así el endoso M1, para manejarla. El conductor de la motora no posee antecedentes penales.

Horas antes, este lunes, la querellante y un testigo comparecieron a la citación para narrar lo sucedido, según informado por el teniente.

En horas del mediodía se trabajó en la extracción del vídeo que grabó la ciclista en su celular, durante el incidente, para que sea sometido como evidencia.

“Ella compareció con un testigo, ambos fueron entrevistados”, detalló Quiñones.

La mujer contó que iba junto a otros ciclistas cuando alegó que un motorista comenzó a gritarles que se salieran de la vía por donde transitaban porque, supuestamente, estaba en el medio.

“No era cierto, porque mi compañero y yo íbamos en la dirección correcta, pegados a la derecha de la carretera”, contó Valeria Sofía en su cuenta de Facebook.