Las autoridades se encuentran consultando en la Fiscalía de Bayamón el caso de un motociclista que fue captado en vídeo por una ciclista a la que, presuntamente, intimidó e intentó derribarla de su bicicleta.

Así lo confirmó a Primera Hora el teniente Alexis O. Quiñones, adscrito al Distrito de Vega Baja.

Durante el incidente de acoso que fue compartido en redes sociales por la ciclista, identificada como Valería Sofía, se observa al motociclista cuando choca con un poste en Vega Baja y cae al pavimento.

La motora fue ocupada ayer, domingo, en la urbanización San Demetrio, en Vega Baja, donde vive el conductor, quien compareció en la tarde de este lunes a la citación. El hombre estuvo acompañado del licenciado Roberto Rodríguez Cintrón.

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Aunque no hizo expresiones a los periodistas sobre el incidente, el abogado alegó que su cliente se sintió amenazado y se asustó al ver que presuntamente los ciclistas sacaban algo de un bolsillo.

De hecho, las autoridades ya le habían tomado ciertas admisiones al hombre, través de la cámara corporal de un agente que le hizo las advertencias de rigor, reveló el teniente Quiñones.

“Él manifestó que había recibido amenazas (en redes sociales)”, agregó el funcionario al ser cuestionado al respecto.

Al entrevistado se le permitió irse del cuartel ya que la fiscalía no había determinado si se le radicaría algún cargo menos grave o en su modalidad grave y, posiblemente, sea citado.

El hombre tiene su licencia de conducir al día, al igual que la de la motora, no así el endoso M1, para manejarla. El conductor de la motora no posee antecedentes penales.

Más temprano este lunes, la querellante y un testigo comparecieron a la citación para narrar lo sucedido, según informado por el teniente.

En horas del mediodía se trabajó en la extracción del vídeo que grabó la ciclista en su celular, durante el incidente, para que sea sometido como evidencia.

“Ella compareció con un testigo, ambos fueron entrevistados”, detalló Quiñones.

La mujer contó que iba junto a otros ciclistas cuando un motorista, alegadamente, comenzó a gritarles que se salieran de la vía por donde transitaban porque, supuestamente, estaba en el medio.

“No era cierto, porque mi compañero y yo íbamos en la dirección correcta, pegados a la derecha de la carretera”, contó Valeria Sofía en su cuenta de Facebook.

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Una ciclista captó en vídeo cuando el conductor de una motora presuntamente la intimidó e intentó derribarla de su bicicleta, en cambio, el hombre terminó estrellándose contra un poste en Vega Baja. ( Captura / Facebook )

Tras pasarle por el lado, el individuo viró y continuó increpándoles.

“Nos pasa por el lado, vuelve a virar atrás y cuando nos pasa por TERCERA VEZ (captado en video) por el lado procede a gritarnos, amenazarnos y a mí me trata de patear para tumbar de la bicicleta, acto que no tuvo éxito y él terminó estrellándose en el poste más al frente”, contó la ciclista.

Valeria Sofía agregó que, tras el incidente, los ciclistas se adentraron en una urbanización para intentar evadir al individuo que, según narró, se volvió a montar en la motora y sintieron temor.

“Nuestro primer pensamiento fue: ‘este tipo va a virar a buscarnos, pero armado’. Logramos escondernos en una casa de una amable señora que nos abrió sus puertas, realizamos una querella y regresamos en un auto a nuestro hogar”, narró.

Valeria Sofía acompañó su denuncia con fotos y vídeos del presunto agresor en un intento por alertar a las personas sobre su comportamiento.

“Estamos aquí, no tenemos miedo, y seguiremos rodando en la calle porque la carretera SE COMPARTE y yo estoy segura de que los BUENOS SOMOS MÁS”, concluyó en su escrito.

Una acción “inaceptable”

Tras el incidente, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, José “Memo” González Mercado, emitió un comunicado en que catalogó de “inaceptable” lo ocurrido en el incidente.

“Ninguna persona debe sentir miedo al utilizar una vía pública. La agresión, intimidación o violencia contra un ciclista puede costar vidas”, sostuvo González mercado en un comunicado.

El funcionario indicó que conversó sobre lo sucedido con el superintendente de la Policía, Joseph González y con la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez, y determinaron que la investigación continuará “hasta las últimas consecuencias”.

“La carretera se comparte y el respeto salva vidas. Hoy más que nunca hacemos un llamado a todos los conductores a actuar con empatía, paciencia y responsabilidad”, sentenció.