La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) lanzó este lunes AMA Móvil, una aplicación gratuita disponible para dispositivos Android y Apple que permite a los usuarios ver en tiempo real la ubicación de las guaguas, el tiempo estimado de llegada a cada parada y alertas sobre cambios en el servicio.

La app, financiada con $450,000 en fondos federales de la Federal Transit Administration (FTA), también integra tecnología GPS para monitorear la salida de las unidades desde los terminales de la AMA, lo que permitirá mayor cumplimiento con los horarios establecidos.

Además de su uso ciudadano, AMA Móvil servirá como herramienta operacional: recopilará datos sobre rutas y distancias recorridas para anticipar mantenimientos preventivos y reducir averías. El sistema fue diseñado para integrarse a futuros esfuerzos de digitalización gubernamental.

PUBLICIDAD

“Esta aplicación nos permite dar un paso importante hacia un sistema de transporte más confiable y accesible. Nuestro objetivo es que cada vez más personas vean el transporte público como una alternativa real para movilizarse”, expresó Luis R. González Rosario, presidente y gerente general de la AMA.

AMA Móvil ( Captura )

La gobernadora Jenniffer González Colón destacó que AMA Móvil forma parte de la transformación tecnológica de su administración: “El gobierno tiene la responsabilidad de modernizarse y utilizar herramientas innovadoras para facilitar la vida de nuestra gente”.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, por su parte, instó a los usuarios de la AMA a descargar la aplicación y a hacer uso de la misma para agilizar y maximizar el uso del sistema colectivo.

AMA Móvil está disponible para descarga gratuita en el App Store y Google Play.