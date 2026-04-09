El alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González Damudt tiene su mira puesta en lograr que se extiendan los servicios de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) hasta ese municipio, que alberga uno de los atractivos turísticos más visitados de la Isla, El Yunque.

A esos fines, el ejecutivo municipal informó que se reunió con el presidente de la AMA, Luis González Rosario, para diseñar un plan de trabajo en esa dirección, tras haberle hecho una petición directa realizada a la gobernadora Jenniffer González, a la que, según informó en un comunicado de prensa, la Mandataria respondió inmediatamente.

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En declaraciones escritas, el Ejecutivo municipal afirmó que con esa propuesta, se estaría dando un avance significativo para Río Grande, ya que los residentes de ese municipio contarían con un sistema de transporte moderno y funcional. “La expansión de la AMA no solo facilitaría la movilidad diaria, sino que también complementaría el servicio de los trolleys municipales, fortaleciendo la red de transporte local y ofreciendo opciones adicionales de movilidad para residentes y visitantes”, reza el comunicado.

“Esta iniciativa representa un paso firme hacia la transformación de nuestro sistema de transporte. Nuestro compromiso es garantizar a nuestros ciudadanos un servicio más accesible, confiable y eficiente que responda a sus necesidades diarias”, expresó el Alcalde.

La propuesta cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara, de Representantes, Johnny Méndez, y de la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, cuyo municipio cuenta desde hace algunas semanas con una nueva ruta de la AMA, aseguró González.

El alcalde sostuvo que la ampliación de una ruta de la AMA al municipio de Río Grande, servirá para impulsar el desarrollo económico y el acceso a empleos, servicios y oportunidades de los riograndeños, además de mejorar la calidad de vida en su municipio.