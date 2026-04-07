La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este martes la reapertura del Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias (CMID) en Carolina.

Con esta operación, se busca fortalecer servicios directos a víctimas del crimen, al proveer un acceso ágil, directo y eficiente a los servicios de justicia en la región este. Estará localizado en el mismo Tribunal de Carolina.

“La justicia no puede depender de la distancia y cuando una persona necesita radicar una denuncia, cuando un agente necesita consultar un caso, cuando una víctima necesita ser atendida ese servicio tiene que estar cerca, tiene que ser ágil y tiene que ser digno. Por eso hoy reabrimos el Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias de Carolina. El Centro centraliza las operaciones investigativas y de denuncias del distrito, integrando las investigaciones de las zonas policiacas correspondientes y fortaleciendo la coordinación entre el Departamento de Justicia, la Policía y la Administración de Tribunales”, indicó la gobernadora en comunicado de prensa.

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Mi prioridad es que cada persona tenga acceso rápido, digno y efectivo a la justicia.



Por eso, con la operación del Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias, seguimos fortaleciendo un modelo que centraliza las gestiones investigativas del distrito e integra el trabajo… pic.twitter.com/VVVUDkn4Y9 — Jenniffer González (@Jenniffer) April 7, 2026

El centro, adscrito al Departamento de Justicia (DJ), brindará servicios de domingo a sábado en horario de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. a los residentes de los municipios de Carolina, Canóvanas, Loíza y Trujillo Alto.

Como parte de la apertura del CMID de Carolina, el Tribunal de Carolina extenderá su horario de operación hasta las 8:00 p.m., lo que permitirá atender casos el mismo día en que estén listos para su evaluación.

En la ceremonia de apertura, la gobernadora destacó que la operación del CMID permitirá centralizar las gestiones investigativas del distrito, integrando el trabajo de la Policía, el Departamento de Justicia y la Administración de Tribunales para optimizar la respuesta institucional.

En la inauguración estuvieron la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres; el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau; el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón; el Jefe de los Fiscales, Juan Ramos García, y varios legisladores.

La secretaria de Justicia indicó que “la reapertura del CMID en Carolina marca un avance significativo para la región este, al garantizar acceso más rápido, cercano y efectivo a la justicia, en beneficio directo de las víctimas, las comunidades y la seguridad pública”.

“Con esta reapertura, el Departamento prioriza la atención directa al ciudadano, reduciendo tiempos de trámite y eliminando la duplicidad de procesos. El centro operará los 365 días del año, con un equipo multidisciplinario compuesto por fiscales, agentes investigadores, personal técnico y de apoyo”, añadió.

Por su parte, el superintendente resaltó que este centro es vital para la operación de la Uniformada, ya que representa un ahorro significativo en tiempo y dinero.

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Desde este centro, el Departamento de Justicia proyecta atender entre 15 a 20 asuntos variados, incluyendo consultas de casos, órdenes judiciales y denuncias criminales. Asimismo, contará con fiscales de turno y unidades especializadas para atender delitos de mayor incidencia en la región de Carolina, como la conducción bajo efectos de alcohol y la violencia doméstica, áreas en las que el Gobierno de Puerto Rico mantiene una política de cero tolerancias.

El centro estará dirigido por el fiscal José I. Villarmarzo Rodríguez, bajo la supervisión de la fiscal de distrito de Carolina, Aracelis Pérez Correa.

Este constituye el segundo Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias que se inaugura bajo la administración de González Colón, ya que en agosto de 2025 comenzó la operación del centro en el Tribunal de Bayamón.

Por otro lado, la gobernadora informó que, como parte del programa Cumpliendo Contigo, reunió a varios jefes de agencias con el alcalde.

En la reunión, la gobernadora le anunció al alcalde la aprobación por parte de la Junta de Control Fiscal de $3.9 millones en fondos estatales de DTOP para la rehabilitación de la carretera PR- 187 y de $1.4 millones para la PR-856.