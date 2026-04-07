Las autoridades identificaron como Jossette E. De León Castro, de 47 años y residente de Ponce, al hombre asesinado la noche del lunes en la barriada Bélgica, en ese municipio.

Según informó la Policía, los hechos se reportaron alrededor de las 7:20 p.m. Inicialmente, la Uniformada indicó que dos personas habían resultado heridas de bala, no obstante, en la mañana de hoy aclaró que no se reportaron heridos adicionales.

El cuerpo de De León Castro fue hallado en el interior de una estructura abandonada, ubicada en la intersección de las calles Elba Pereles y Campos. En la escena, los agentes ocuparon casquillos de distintos calibres.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente.

La investigación quedó a cargo de la agente Karen Rivera, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en conjunto con la fiscal Yamilet Feliciano.