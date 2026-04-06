La comunidad de Loíza conoce a los sospechosos del crimen de una adolescente ocurrido en la noche del Domingo de Ramos, en el kilómetro 70 de la carretera PR-187, en el sector Tocones del barrio Medianía Alta, en Loíza.

9 Fotos La actividad se realizó en la cancha bajo techo en Tocones, Medianía Alta, Loíza.

Así lo afirmó el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón, quien reiteró su llamado a la ciudadanía para que colabore con la investigación del asesinato de la deportista, bailarina y aspirante a convertirse en pediatra, Rosnielys Paola Marcano Carrasquillo, de 14 años.

“Hay avances en la investigación, hay sospechosos, pero otra vez quiero hacer el llamado a la comunidad a los residentes de esa área, la inteligencia que tenemos es que ellos saben quiénes eran los responsables. Pedimos que se comuniquen con la Policía totalmente anónimo”, indicó González Falcón.

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Agregó que cualquier información podría ser una pieza clave en este caso.

Muere menor 14 años Loíza sector Tocones ( Itzel Rivera )

De hecho, la semana pasada, el padre de la menor, Roberto “Junior” Marcano Rivera, envió un mensaje a través de Facebook para que su pueblo rompa el silencio y ayude a las autoridades a esclarecer el asesinato que mantiene consternado a Puerto Rico.

“Loíza, levántate pueblo, vamos a darle duro a los bandidos (no al silencio). Todos saben quiénes fueron, alguien debió verlos y sabemos quiénes fueron, pero sin nadie que los señale, estos charlatanes seguirán en lo suyo. Ahora fue mi hija, mañana puede ser cualquier inocente de los suyos. Levántate, pueblo, no dejen que su pueblo hermoso siga manchándose de sangre por códigos que ya dejaron de existir hace años”, expresó el padre en medio de su dolor.

A su vez, puntualizó que, “sin ustedes, la muerte de mi niña no se va a poder resolver sabiendo todos quienes son los culpables, Pero así son las leyes. El policía tiene al culpable, Pero la ley no los puede dejar trabajar sin testigo”.

El superintendente de la Policía, Joseph González ( Ramon "Tonito" Zayas )

En torno a la posibilidad de que se opte por tomar la justicia de la calle contra los potenciales sospechosos en lugar de delatarlos, González Falcón aseguró que se han tomado medidas preventivas, como el aumento en el patrullaje por el lugar del incidente.

La noche de los hechos, al regresar de un juego de voleibol, Rosnielys y su prima, ambas de 14 años y que resultó herida de bala, viajaban en un automóvil marca Kia Forte rojo y modelo 2013, conducido por Héctor Carrasquillo Ayala, de 38 años, tío de la víctima, cuando al entrar a la calle 3T del sector Tocones fueron tiroteados por gatilleros que transitaban en dos motoras.

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Carrasquillo Ayala se encuentra en libertad bajo probatoria por un caso de asesinato atenuado ocurrido en octubre de 2021, en un colmado en Loíza. Allí tuvo un altercado con un hombre que, alegadamente, quiso quitarle su arma de fuego para la que poseía licencia. En el forcejeo, el arma se disparó y el hombre falleció.

“Ayúdame de la forma que tú quieras con estos bandidos, Padre, no permitas que esta gente se siente a reírse de lo que le hicieron a mi Rosnielys, mi Loli, mi vida, mi luz, mi todo, Señor. Tú sabes que cuando se apagó la vida de mi Loli me apagaron la mía, mi corazón está frío y a la misma vez ardiendo de rabia, Señor, hazme tú el regalo antes de yo sepultar a mi Loli”, lee otro fragmento de uno de sus mensajes publicados por el padre.

Hoy se le rinde homenaje póstumo a la adolescente en la cancha bajo techo Tocones, en Loíza y su sepelio se llevará a cabo esta tarde en el Yunque Memorial Park, en Río Grande.

El martes pasado se ocupó para su análisis pericial una de las dos motoras que se presume utilizó uno de los sospechosos y se entrevistó a varias personas, pero no hubo arrestos.

Al día de hoy, González Falcón no pudo precisar si está o no vinculada al crimen.