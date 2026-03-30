Dos primas adolescentes del equipo North Volleybal que regresaban a su hogar de un torneo en Bayamón, fueron heridas de bala anoche por sicarios que transitaban en motoras por la calle 3T del sector Tocones en Loíza, cobrando la vida de una de ellas.

Los hechos ocurrieron ayer, domingo, a las 9:49 p.m., en el kilómetro 70 de la carretera PR-187, a la altura del barrio Medianía Alta. Las víctimas viajaban en un Kia Forte rojo, modelo 2013, cuando dos motociclistas se le acercaron y abrieron fuego.

Según el testimonio preliminar del querellante, Héctor Carrasquillo Ayala, de 38 años, al entrar a la calle fueron tiroteados, escuchó a su sobrina gritar “me dieron” y vio a su hija ensangrentada.

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Rosniellys Marcano Carrasquillo murió en el hospital Dr. Federico Trilla, de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, mientras que su hija, de la misma edad, permanece hospitalizada en condición de cuidado.

Antes de ser atacados habían llevado a su hogar a otra de las integrantes del equipo en Río Grande.

Carrasquillo Ayala se encuentra en libertad bajo probatoria por un caso de asesinato atenuado ocurrido en octubre de 2021, en un colmado en Loíza, donde se alega le disparó a un hombre en medio de un altercado.

En esta etapa de la pesquisa no se descarta ningún ángulo.

Como evidencia se ocuparon unos 50 casquillos de pistola 9 milímetros y de rifle.

Familia de fe

El equipo North Volleyball, en un mensaje publicado en Facebook, expresó que permanecen unidos en oración y solidaridad con su familia.

“Nos acaban de notificar que dos de nuestras atletas, al llegar a su hogar luego de participar en un torneo, fueron heridas de bala. Lamentablemente, una de ellas ha fallecido. Se trata de una familia de fe, reconocida por sus valores y calidad humana. Elevamos nuestras oraciones para que el Señor reciba en su gloria a nuestra atleta, y pedimos por la pronta recuperación de su hermana, así como fortaleza, paz y consuelo para toda su familia en este momento de profundo dolor”, lee la publicación.

Nos acaban de notificar que dos de nuestras atletas, al llegar a su hogar luego de participar en un torneo, fueron... Posted by North Volleyball Puerto Rico on Sunday, March 29, 2026

Llamada desgarradora

La alcaldesa de Loíza, Julia María Nazario Fuentes, quien se encuentra en Orlando asistiendo a una conferencia sobre huracanes, acudió a sus redes sociales para expresar que se siente devastada por lo ocurrido y describió la llamada que sostuvo anoche con un familia como “desgarradora”.

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“Fue terrible y no tienen idea de cómo me siento 💔💔💔💔. Que una de las niñas no haya superado las heridas ocasionadas por el impacto de bala es desgarrador. Que otra esté herida, nos obliga a orar para que Dios le ayude. Una familia sin consuelo, solo puede movernos a la misericordia y la compasión", manifestó la alcaldesa.

En una comunicación escrita, le solicitó al superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, que atienda personalmente y con celeridad este caso para que los responsables respondan y paguen por el crimen.

“Hay acciones, que tienen que tener consecuencias. La irresponsabilidad y falta de amor con la que actúan los que disparan a mansalva nos arrebató la vida de una jovencita de apenas 14 años, excelente estudiante, amante de los deportes y talentosa. Una loiceña con un futuro prometedor”.

“Las acciones inescrupulosas de personas que sin consideración a la vida humana, tiene que ser castigada con todo el peso de la ley. Su respuesta fue inmediata ‘así será’. No descansaremos hasta que veamos al responsable o irresponsables pagando por sus hechos, más que crueles. Mataron a una de las suyas, a una niña loiceña”, sostuvo.

El agente Idelfonso Carrión, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Carolina, junto a la fiscal Kristhia Méndez Márquez, investigaron la escena.