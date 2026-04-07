La División de Inteligencia del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (NFURA) está diligenciando dos órdenes de allanamiento en residencias localizadas en las calles 3 y 6 de las Parcelas Suárez, en Loíza, como parte de una investigación sobre el uso de armas de fuego para cometer delitos.

Ademas, está diligenciando una orden judicial de registro y allanamiento para un vehículo de motor e intentan localizar otro para someterlo al mismo procedimiento.

“Estas son investigaciones que estamos realizando nosotros con armas de fuego. Estas personas violentas que utilizan las armas de fuego para cometer delitos. Ya sabemos lo que está pasando en Loíza, se hizo una investigación y se hizo los allanamientos”, dijo el teniente David Díaz, director de la división.

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No obstante, aclaró que no se relaciona con el asesinato de Rosnielys Paola Marcano Carrasquillo, de 14 años, quien fue baleada el domingo pasado, mientras transitaba junto a su padre y su primera hacia su residencia en Loíza, cuando fueron tiroteados por gatilleros desde dos motoras.

“De parte de nosotros, no”, respondió el teniente Díaz.

Al momento, arrestaron a dos hombres, en una de las residencias donde se ocuparon dos armas de fuego con cargadores y municiones y en la segunda casa, donde viven dos infantes, a tres mujeres.

Ninguno tiene antecedentes penales, pero buscan a otro hombre que sí está fichado en los registros de la Policía de Puerto Rico.

Los niños que serán entregados al Departamento de la Familia, como lo establece el protocolo.

Además, se intervino a otro hombre tras ocupar balas y marihuana.