Loíza. Aunque usualmente es un lugar de festejo, algarabía, juegos y diversión, este lunes la cancha bajo techo de Tocones, en Medianía Alta, Loíza, fue escenario de todo lo contrario: un espacio de luto para despedir a Rosnielys Marcano Carrasquillo, la adolescente de 14 años que fue asesinada el Domingo de Ramos, víctima inocente de la criminalidad.

A la cancha llegaron decenas de adolescentes, y un sinnúmero de otras personas de la comunidad. Pero no iban, como ocurre de ordinario, a celebrar un juego, quizás de voleibol, el deporte que jugaba Rosnielys. En esta ocasión, la adolescente yacía en su féretro en medio de la cancha, mientras se despedían de ella entre muestras de dolor.

PUBLICIDAD

Los asistentes no vestían los coloridos uniformes de sus equipos, sino camisetas de luto, negras o de color fucsia, con la imagen de la joven. Algunos llevaban globos blancos y rosados, otros ramos de flores. Un grupo vestía las camisetas del cuadro de honor escolar, al que pertenecía Rosnielys. Todas las personas, sin embargo, parecían tener en común la consternación y el dolor por lo ocurrido.

Entre los oradores, hubo palabras que apelaban a la fe en busca de consuelo. Uno de ellos se preguntó “qué hubiera sido” de Rosnielys si no le hubieran arrebatado su vida, al tiempo que expresaba que “lamento muchísimo que estas cosas sigan pasando en nuestro querido pueblo”.

Las palabras eran seguidas de un silencio, casi inexplicable dada la presencia de tanta gente en el lugar, que era solo interrumpido por la brisa marina que sacudía las ramas de las palmeras de coco.

9 Fotos La actividad se realizó en la cancha bajo techo en Tocones, Medianía Alta, Loíza.

Como parte del homenaje a la también bailarina, hubo una presentación de baile y un improvisado juego de voleibol.

Por momentos se escuchaba un tema urbano que hacía alusión al brutal crimen, que además de cobrar la vida de Rosnielys dejó herida de gravedad a su prima, también de 14 años, que se recupera en un hospital. Ambas regresaban de jugar un torneo en Morovis, con el North Volleyball Puerto Rico, a bordo de un vehículo que manejaba el tío de la víctima fatal y padre de la menor herida.

Le escriben, “pensando que ella me va a responder”

Hablando quizás por la mayoría, si no todas la personas allí, Rosángela Ramos Dávila, amiga de Rosnielys y parte de un corillo de 21 adolescentes del barrio y la escuela que siempre andaba compartiendo juntos, expresó que siente “un dolor fatal, de verdad, que no se lo deseo a nadie”.

PUBLICIDAD

Rosniellys Marcano Carrasquillo ( Facebook )

Con voz entrecortada, comentó que “la visitamos allí” y, en su caso particular, “yo la visito todos los días, le dejo escritos y todo eso. Hasta al teléfono de ella escribo, pensando que ella me va a responder”.

Mientras, Betzaida López, directora de la Oficina de Servicios a la Comunidad del Municipio de Loíza, y quien actuó como portavoz de la familia, dejó saber el agradecimiento “no solamente a Loíza, sino al pueblo de Puerto Rico, porque verdaderamente se han desbordado. Se han desbordado en oraciones, se han desbordado en todo, y la muestra de eso es que el banco de sangre nos dijo que fueron allí cantidades de personas diciendo que era para Rosnielys. Así que eso nos hace sentirnos agradecidos con el pueblo de Puerto Rico”.

“Estamos aquí con la comunidad escolar, la comunidad donde ella vivía. Y aquí estamos todos, dándole apoyo a esa familia”, indicó. “Esta era su cancha, donde ella practicaba. Es la cancha de su comunidad, la cancha donde ella participaba”.

Comentó que tanto en la escuela como en la comunidad están trabajando para velar por la salud emocional de los estudiantes y la gente en general. Sostuvo que, “es muy difícil, hay mucho dolor, pero por lo menos están receptivos a que fue un evento lamentable, que no debió ocurrir, que no podemos especular, que no sabemos (quiénes fueron los responsables), ese trabajo le toca a la Policía hacerlo. Pero sí estamos abrazando a su familia y ayudando en todo, ya hemos dado ayuda emocional, acompañamiento, ayuda económica, todo lo que la familia necesita”.

PUBLICIDAD

Agregó que la familia está todavía muy afectada, entre otras cosas porque continuaba la incertidumbre en torno a la adolescente que permanece hospitalizada, si bien su condición era estable.

Por su parte, Modesta Irizarry Ortiz, líder comunitaria en Loíza, se unió a las expresiones de luto por el crimen perpetrado contra las adolescentes, indicando que “la comunidad está muy dolida. Es algo muy normal. La gente está bien afectada”.

Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loíza ( alexis.cedeno )

“Estamos aquí en la cancha de Tocones dando apoyo a esta familia y a todas las personas que han venido. Ha sido un velatorio tremendo, con un respaldo descomunal, a nivel de comunidad, de pueblo y de personas de otros pueblos y organizaciones que han llegado aquí”, afirmó, haciendo constar que hablaba en su carácter personal.

Aseveró que se trata de una situación, “que hay que trabajar con mucha seriedad. O sea, ya es hora de hacerle justicia a la comunidad de Tocones, con mucho respeto, en todos los ángulos. La comunidad per se, unirse y trabajar por el bienestar de ella misma junto a su liderato, a nivel municipal, y a nivel de gobierno estatal escuchar los reclamos de una comunidad que lleva años exigiendo, presentando situaciones que hay aquí que no se han atendido”.

“Es una situación que hay que atajarla ahora, en el momento que estamos en el caliente, para no tan solo brindarle recursos a la familia, que lo necesitan urgente, a nivel social, a nivel personal, pero la comunidad también necesita ayuda, de que el gobierno atienda sus necesidades y no la pase por alto”, insistió la líder comunitaria, apuntando a los maltrechos techos de varias viviendas aledañas, aguas usadas estancadas al borde de la calle, y postes de alumbrado público dañados, como algunos de los ejemplos de esas necesidades que se deben atender.

PUBLICIDAD

Pasado el mediodía, comenzó la movilización del cortejo fúnebre hacia el cementerio.

Justo antes de partir, el papá de Rosnielys, Roberto Marcano, se detuvo un instante para ofrecer unas palabras y aseguró que “los niños están bien destruidos con esto”.

“(Una de las participantes) se me montó aquí en el carro y me dice que ella no puede vivir sin mi nena. Eran bien amiguitas y…”, expresó, sin poder terminar la frase.

Roberto Marcano, padre de Rosnielys ( Suministrada )

“Mano, hay que crear consciencia. Estos muchachos (los asesinos) tienen que parar ya con esto. Tienen que parar”, añadió.

Sostuvo que “siempre digo que, si a mí me hubiesen dicho que mi nena murió viniendo de Bayamón para acá en un accidente, pues uno piensa que es algo natural, por decirlo así, o que le dio un infarto en el mismo juego…”, pero “morir de esa forma, no… eso no procede. Eso fue completamente un abuso”.

Insistió en su llamado a la comunidad en general para que toda persona que tenga información que pueda ayudar a las autoridades a esclarecer el crimen coopere con ellos.

Asimismo, se refirió brevemente a los criminales y comentó que “pudieron haberse entregado. La Policía está dispuesta a hacer lo que sea por ellos. Pero ellos pues… cada cual dispone el destino de ellos”.

“Yo se lo dejé en las manos a Papa Dios. Y en verdad en verdad, que sea el Divino Creador el que tome justicia”, agregó.

Declinó hablar sobre detalles de la investigación, respetando el pedido que le hicieron las autoridades.

Acto seguido, se montó en el vehículo y la procesión fúnebre siguió su lento camino rumbo al cementerio.

Al mismo tiempo, muchos de los asistentes se despedían con abrazos. Algunos de ellos, al regresar, pasaban frente al poste que está donde ocurrió la fatal balacera, y donde la comunidad ha improvisado un altar para recordar a Rosnielys, con velas, globos, flores, un peluche y una pelota de voleibol.