“Llega la AMA a Canóvanas y Loíza”.

Así lo anunció este jueves el presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Luis González Rosario, al dar a conocer la nueva Ruta 55. Esta tendrá 47 paradas de guagua que funcionarán de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., desde Carolina hacia Canóvanas y Loíza.

Se trata de un plan piloto de un año, en el que estarán “analizando el movimiento” de usuarios. El inicio de las operaciones será el próximo martes, 7 de abril, detalló el funcionario durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

La mayor novedad será la ruta hacia Canóvanas, así como la unificación de ambos municipios en este servicio. Esto se debe a que Loíza ya contaba con una ruta de la AMA, la 45, la cual transcurre desde la estación Sagrado Corazón, en Santurce, por Piñones hasta la zona urbana del municipio.

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Con esta Ruta 55 se inyectan “14 viajes que dan en servicio durante el día, conectando con comunidades de trabajo, médicas y áreas comerciales. Con esta iniciativa acercamos a la transportación pública a todas las necesidades”.

Las paradas incluyen el CESCO de Carolina, los Outlet de Canóvanas, la empresa Eli Lily, así como múltiples urbanizaciones con gran población entre ambos municipios, como San Isidro, en Canóvanas, y Villas de Loíza.

Además, se comenzará a dar el servicio de Llame y Viaje a Canóvanas, la cual atiende a la población con discapacidad física o mental. Loíza ya contaba con el servicio.

Anuncian nueva ruta de la AMA para Canóvanas y Loíza ( Suministrada )

De inmediato, no se promedió cuántos ciudadanos podrían utilizar esta nueva ruta. No obstante, las alcaldesas de Canóvanas, Lornna Soto, y de Loíza, Julia Nazario, proyectaron que sus compueblanos han reclamado este acceso entre ambos pueblos.

Agradecidas por este nuevo servicio, ambas anticiparon una ampliación de servicio y de horario en sus sistemas de transportación municipal para llevar a la ciudadanía a las rutas de la AMA.

Soto también anunció que promueven la ubicación de ‘food trucks’ en estas paradas de la AMA para servir a la ciudadanía.

Esta nueva operación hacia Canóvanas y Loíza se dará en momentos en que los servicios de transporte colectivo, específicamente del Tren Urbano y la red de autobuses, que incluye la AMA, Metrobús, Tu Conexión y Metro Urbano, continúa gratuito.

“Se va a avisar cuándo se va a cobrar, con tiempo. Aproveche que no se está cobrando para que utilicen la transportación”, informó González Rosario.

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Fue el 1 de marzo de 2024 que se iniciaron las trillas gratis. La medida se tomó mientras se colocaba un nuevo sistema de cobro, que permitiese a los usuarios usar tanto dinero en efectivo, como tarjetas de crédito y débito y hasta el celular. Además, se buscaba incentivar el uso de estos transportes.

Aunque la propuesta se hizo para durar sólo seis meses, los problemas con ese nuevo sistema de cobro han llevado a retrasar en varias ocasiones la fecha para que los usuarios comiencen a pagar.