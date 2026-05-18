Las autoridades identificaron como Ismael Cruz Santiago, de 33 años, al hombre que fue asesinado a balazos en la noche del viernes pasado, en la calle 3 de la urbanización El Cortijo, en Bayamón, tras sus familiares acudir al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El occiso no tenía antecedentes penales y el motivo del crimen continúa bajo investigación.

De acuerdo con la información preliminar, a las 7:20 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes al lugar, lo encontraron muerto.

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Cruz Santiago, era vecino de la calle 6 de esa urbanización.

El agente Iván A. Abraham, bajo la supervisión del teniente José Bonilla, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión al fiscal Mario Soto, tienen a cargo la investigación.