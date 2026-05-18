Un motociclista resultó con heridas de gravedad en la noche del domingo tras accidentarse y caer al pavimento en el kilómetro 0.2 de la carretera PR-804, en Toa Alta.

El accidente ocurrió las 9:16 p.m. de ayer cuando Lorenzo Calderón Tabares, de 37 años, conducía una motora Piaggio, modelo BV500 y color anaranjado, a una velocidad que no le permitió tener control y dominio de la misma, cayendo al pavimento.

Debido al accidente, Calderón Tabares resultó con heridas de gravedad, siendo transportado a una institución hospitalaria donde quedó recluido en condición de cuidado.

El agente Jonathan Díaz, bajo la supervisión del sargento Juan Rodríguez, adscritos a la División de Patrullas Carreteras Bayamón, en unión al fiscal Alberto Cruz, tiene a cargo la investigación.