Las multas por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito que fueron expedidas del 11 al 17 de mayo por agentes del Negociado de Patrullas de Carreteras en toda la isla totalizaron 14,504.

Durante estas intervenciones se arrestaron a 99 conductores en estado de embriaguez, se multó a 46 no autorizados a manejar, dos por violación a la Ley de Sustancias Controladas, dos por violar la Ley de Armas, dos por transitar en vehículos y motora todoterreno en lugares no autorizados y al conductor de un carrito de golf.

En esta ocasión, solo se ocuparon dos bolsitas con marihuana, cuatro pistolas, un rifle, 148 balas y dos cargadores.

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Se ocuparon 24 vehículos con gravamen de desaparecido y se confiscaron cinco vehículos, un “four track” y una motora.

En ese período se investigaron 634 accidentes de tránsito, una diferencia de 47 más que los reportados el año pasado.

Según las cifras del negociado, en seis días se reportaron siete accidentes de carácter fatal en Canóvanas, Quebradillas, Villalba, Humacao, San Juan, Toa Alta y Cayey.

En lo que va de año, 87 personas han muerto por accidentes de tránsito, 13 menos que los reportados a esta fecha en el 2025.