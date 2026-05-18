La División de Homicidios del CIC de Vega Baja diseminó hoy las imágenes de dos hombres, presuntos sospechosos de cometer un asesinato el 26 de marzo en el balneario de Cerro Gordo, localizado en el kilómetro 7.8 de la carretera 690 en Vega Alta.

Se solicitó a la ciudadanía a que ofrezca información de manera confidencial que conduzca a su identificación y arresto.

Según la investigación realizada por el agente Nicolás Maldonado, tres hombres dos de éstos con el rostro cubierto, presuntamente dispararon a Ismael Manuel Rivera Rovira de 38 años, ocasionándole la muerte, por motivos no revelados.

Si posee información que ayude al esclarecimiento del crimen llame al CIC de Vega Baja al teléfono (787) 858-2666; al distrito de Vega Baja marcando el (787) 858-2020 o con el agente Maldonado al (787) 329-0609. También puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.