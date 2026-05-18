La Policía de Puerto Rico registró ocho asesinatos durante el recién terminado fin de semana.

Según el comunicado difundido por las autoridades, el primer asesinato fue un feminicidio que se registró la madrugada del viernes en la parte posterior del Café Sabana, carretera PR-100, en el municipio de Cabo Rojo.

En la escena encontraron en el interior de un vehículo una mujer identificada como Kimberly Cruz, de 32 años, con heridas de bala y sin signos vitales.

Relacionado a estos hechos un hombre identificado como Elvin J. Rivera, de 41 años, residente de Cabo Rojo, llegó a una institución hospitalaria del área con herida de bala.

PUBLICIDAD

Rivera fue arrestado como presunto autor de los hechos y no posee expediente criminal.

El segundo asesinato ocurrió la noche del viernes, en hechos ocurridos en la calle 3 de la urbanización El Cortijo, en Bayamón.

Al llegar los agentes al lugar, hallaron el cuerpo de un hombre de tez negra, el cual no ha sido identificado, con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

Por el momento, no se ha reportado sobre el arresto de alguna persona en relación con los hechos.

Esa misma noche se reportó el tercer homicidio cuando a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 se recibió una querella de herido de bala en la empresa To Ricos, que ubica en la carretera 14, barrio Asomante, del municipio de Aibonito.

El hombre, el cual fue identificado como Joel Enrique Santiago Moreno, de 44 años y residente de Aibonito, presentaba una herida de bala en el área del pecho, en el lado izquierdo.

Santiago Moreno fue transportado al Hospital Menonita del mencionado municipio donde murió posteriormente.

Por estos hechos un hombre, compañero de trabajo del occiso, se encuentra arrestado.

Mientras, en la madrugada del sábado se registró el cuarto asesinato en el kilómetro 8.6 de la carretera 833, barrio Santo Rosa 2 en Guaynabo.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 911 alertó a la Policía sobre una persona tirada en el pavimento.

Al llegar los agentes al lugar hallaron el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

PUBLICIDAD

El occiso fue descrito como de tez blanca, cabello color negro y vestía abrigo deportivo de color azul y gris, pantalón largo de color negro y zapatos de color blanco.

Por el momento, no se ha reportado sobre el arresto de alguna persona en relación con los hechos.

El quinto homicidio también ocurrió la madrugada del sábado cuando los agentes fueron alertados de un asesinato y una persona herida de bala en una residencia ubicada en la calle Parque Las Palomas de la urbanización Villa Fontana, en Carolina.

El occiso fue identificado como Hiram Ramos, de 31 años.

Relacionado con estos hechos, una mujer herida de bala llegó posteriormente a un hospital del área, donde recibió asistencia médica y su condición fue descrita como estable y un hombre se encuentra bajo custodia de la Policía como parte de la pesquisa.

El quinto asesinato se produjo también la madrugada del sábado en la gasolinera Mobil ubicada en la carretera PR-874, barrio La Central, en Canóvanas.

Los agentes hallaron el cuerpo baleado de Carlos Alberto Vázquez, de 38 años, que poseía expediente criminal.

El séptimo homicidio fue el de una mujer en hechos ocurridos en la PR-3332, sobre el puente Magueyes, en el municipio de Guánica.

Según se informó una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona tirada en el pavimento.

Al llegar los agentes al lugar hallaron el cuerpo de una mujer en el área del carril de emergencia, con heridas de bala en el área de la cabeza, que fue identificada como Jazmín Mercado, de 38 años.

PUBLICIDAD

Por último, este domingo se informó del octavo asesinato en el sector La Puntilla, frente al local Casa Frida en Cataño.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Rey Omar Hernández, de 25 años.

Por el momento, no se ha reportado el arresto de alguna persona en relación a los hechos, los cuales están bajo investigación.

La mayoría de los homicidios en Puerto Rico están relacionados con ajustes de cuentas entre grupos criminales y ligados al narcotráfico.

Según informa la Policía, en este año se registran 28 asesinatos más (188) que en el 2025 para esta misma fecha, los que sumaban 160.