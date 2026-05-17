La Policía investiga una muerte violenta ocurrida a eso de las 9:38 de la noche de ayer, sábado, sobre el puente de Magueyes en la PR-3332, en Guánica.

De acuerdo con el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar los agentes al lugar, encontraron una mujer en el área del carril de emergencia, con heridas de bala en la cabeza.

La víctima, identificada como Jazmín Mercado, de 38 años y residente de Yauco, fue atendida en el lugar por paramédicos, y transportada al Hospital Pavía de Yauco, donde fue atendida por el médico de turno y diagnosticada con herida de bala en la cabeza, en el área temporal derecha y en el área frontal izquierda. Su condición fue descrita como crítica.

Posteriormente, a la 1:03 de la madrugada de hoy, domingo, el doctor certificó su muerte.

En la escena se ocupo un casquillo de bala y un celular de color negro.

La agente Karen Rivera, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, está a cargo de la investigación en unión a la fiscal Jennifer Ortiz Rivera.