Un asesinato se reportó en horas de la noche del viernes en Bayamón.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 7:18 de la noche, en la calle 3 de la urbanización El Cortijo del mencionado municipio.

EL en lugar se localizó el cadáver de un hombre, el cual presentaba múltiples impactos de bala.

Agentes de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se dirigían al lugar para iniciar la pesquisa.