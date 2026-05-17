La Policía investiga una muerte violenta reportada en la madrugada de hoy, domingo, en el sector La Puntilla, en Cataño.

Según el reporte preliminar, una llamada alertó a la Policía sobre disparos. Al llegar al lugar, los agentes encontraron un cuerpo sin vida con varias heridas de bala. El hombre fue luego identificado por familiares como Rey Omar Pagán Hernández, de 25 años y residente de Cataño.

El occiso tenía expediente criminal por violencia doméstica.

Al momento no se arrestado a ninguna persona con relación a estos hechos, que continúan bajo investigación.

La agente Nicole Díaz, bajo la supervisión del sargento Luis Calederón, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, está a cargo de la investigación en unión con al fiscal Isaías Ojeda.