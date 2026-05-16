Cinco hombres asesinados y una mujer herida de bala fue el saldo de la sangrienta noche del viernes y mañana de este sábado, informó la oficial de prensa de la Policía, Iliana Echevarría.

Entre los incidentes se destaca uno registrado en Aibonito, específicamente en la empresa Pollos To-Ricos, localizada en la carretera PR-14, del barrio Asomante de Aibonito. Allí, presuntamente un individuo mató a su compañero de trabajo.

El occiso fue identificado por la Policía como Joel Enrique Santiago Moreno, 44 años.

El incidente se registró a eso de las 8:15 p.m. de ayer, viernes. El informe preliminar indica que el hombre murió en el hospital, mientras recibía asistencia médica, a eso de las 10:20 p.m. Recibió un disparo en el área izquierda del pecho.

PUBLICIDAD

El teniente Luis Rivas Jiménez, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, confirmó a Primera Hora que el incidente “involucra a dos empleados de la empresa To-Ricos”.

El sospechoso se encuentra detenido en el Distrito policiaco de Aibonito en la espera de la posible radicación de cargos criminales.

Mientras, entre los crímenes más reciente se destaca uno en Carolina, donde una mujer resultó herida de bala.

El incidente se registró en una vivienda de la calle Parque de las Palomas, de la urbanización Villa Fontana, en Carolina, a eso de las 5:22 a.m.

Echevarría informó que “hay una persona arrestada”.

El informe policiaco detalla que “una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron en el área del balcón el cuerpo baleado de un hombre identificado como Hiram Ramos Pérez, de 31 años y residente de dicho municipio. Relacionado con estos hechos, una mujer herida de bala llegó posteriormente a un hospital del área, donde recibió asistencia médica. Su condición fue descrita como estable”.

Además, en Canóvanas mataron a un hombre dentro de un auto que fue encontrado frente a una gasolinera Mobil, en la carretera PR-874, del barrio La Central, en Canóvanas. El incidente se reportó a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 7:38 a.m. de hoy.

El cadáver fue localizado dentro de un auto Toyota Tercel, del año 1999.

PUBLICIDAD

El occiso fue identificado como Carlos Alberto Vázquez Del Valle, de 38 años y residente de Canóvanas.

La Policía informó que Vázquez Del Valle poseía expediente criminal por recibo, disposición y transportación de bienes objeto de delito.

El cuarto asesinato ocurrió a la 1:19 a.m. de hoy en Guaynabo, específicamente en la carretera PR-833, kilómetro 8.6, del barrio Santa Rosa II.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de una persona en el pavimento. Al llegar las unidades, localizaron a un hombre con heridas de bala y sin signos de vida.

“El occiso fue descrito como de tez blanca, cabello color negro, peso aproximado de 250 libras y estatura de cinco pies y 10 pulgadas. El mismo vestía abrigo deportivo de color azul y gris, pantalón largo de color negro y zapatos de color blanco”, dice el informe policiaco.

Por otro lado, el primero de los crímenes registrado en esta violenta noche se reportó a las 7:18 p.m. de ayer en la calle 3, de la urbanización El Cortijo, en Bayamón. La Policía encontró en la escena el cadáver de un hombre con múltiples impactos de bala.

El occiso fue descrito como de tez negra.

“Al momento no se ha reportado sobre el arresto de alguna persona en relación con los hechos”, indicó la Policía en su informe.

Las respectivas divisiones de Homicidios del CIC investiga estos homicidios.

En lo que va del año han asesinado a 186 personas, según cifras de la Policía.