El hombre que murió asesinado por su compañero de trabajo en los predios de la empresa To-Ricos fue identificado como Joel Enrique Santiago Moreno, de 44 años.

La información la dio a Primera Hora el director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, el teniente Luis Rivas Jiménez, al detallar lo que aconteció en este asesinato.

“Lo que tenemos, al momento, es que 8:15 p.m. de ayer se reportó un asesinato donde involucra a dos empleados de la empresa To-Ricos”, precisó.

Santiago Moreno murió a eso de las 10:20 p.m., mientras recibía atención médica en el Hospital Menonita de Aibonito.

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El informe policiaco indica que el occiso recibió una herida de bala en el lado izquierdo del pecho.

Mientras, el presunto responsable de los hechos está detenido en el Distrito policiaco de Aibonito en espera de la posible radicación de cargos.

Rivas Jiménez no supo precisar si entre Santiago Romero y la persona que lo mató había rencillas o incidentes previos.

“No tenemos esa información, al momento”, dijo.

Tampoco quiso informar cómo ocurrió el asesinato, si hubo alguna discusión o pelea entre ambos empleados.

“No voy a entrar en esos detalles. Es algo que puede comprometer los procesos posteriores”, señaló el teniente.

Lo que sí reconoció es que cuentan con vídeos del lugar de los hechos y de lugares cercanos que están analizando.

“Continuamos haciendo unas entrevistas y recopilando los que son los vídeos del establecimiento... Estamos trabajando con el caso para presentarlo a ministerio fiscal y haga su determinación (de radicar cargos), cuando la Policía culmine la investigación”, sostuvo el funcionario.

La fiscal que estará a cargo de la radicación de cargos es María Varas. Mientras, el CIC de Aibonito está a cargo de la investigación.

Este es uno de los cinco asesinatos registrados desde anoche hasta la mañana de este sábado. Con estos crímenes, las estadísticas de homicidios en lo que va del año aumentó a 186.