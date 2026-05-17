Radican cargos por feminicidio en Cabo Rojo
El crimen de Kimberly Cruz Pacheco ocurrió el pasado viernes.
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Un hombre, de 41 años, fue encarcelado tras ser acusado de asesinar a Kimberly Cruz Pacheco, el pasado viernes, 15 de mayo, en Cabo Rojo.
El Departamento de Justicia, a través de los fiscales Diego Velázquez Fas y Derick Rivera Muñiz de la Fiscalía de Mayagüez, presentó tres cargos contra el imputado, identificado como Elvin Junior Rivera Martínez.
Los cargos son: asesinato en modalidad de feminicidio (art.93e del Código Penal) y violación a la Ley de Armas (por apuntar o disparar), bajo los artículos 93 (a) y (e), y el artículo 6.14.
Tras escuchar la prueba, la jueza Jeisa González Del Toro, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza global de $1,200,000.
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Rivera Martínez no pudo prestar la suma, por lo que fue ingresado en prisión. La vista preliminar fue señalada para el 29 de mayo.
De acuerdo a la investigación de la Policía de Puerto Rico, a cargo de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales y del Ministerio Público, el acusado y la víctima compartían una relación de aproximadamente siete años.
El crimen se remonta al jueves, 14 de mayo. Cruz Pacheco fue a buscar al imputado entre las 4:30 p.m. y 4:45 p.m. a su residencia en un Toyota Yaris negro del 2020.
Una vez lo recogió, los dos se dirigieron a un negocio en Hormigueros y compartieron con varias amistades.
Luego llegaron al negocio El Panapén, en Cabo Rojo y, posteriormente, mientras regresaban a la residencia del imputado, se detuvieron en la parte posterior del negocio Café Sabana, en Cabo Rojo.
A eso de la 1:26 a.m. ya del viernes, el imputado presuntamente la disparó a la mujer, ocasionándole la muerte en el lugar.
Cruz Pacheco tenía 32 años.
Cuando llegaron los agentes a la escena, ocuparon dos armas de fuego, una de ellas registrada a Rivera Martínez que se presume fue utilizada para cometer el crimen. No se ha revelado a quien pertenecía la segunda arma.