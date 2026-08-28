( Suministrada por la Policía )

La jueza Leyla I. Graulau Igartúa, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para juicio contra Joel Jiménez Rivera por el asesinato de su madre, el 30 de junio en Arecibo, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Jiménez Rivera, de 68 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, destrucción de prueba y maltrato a persona de edad avanzada.

Durante la vista preliminar, la fiscal, Daisy M. Quintero Hernández, y el fiscal de distrito, Rafael Freytes Cutrera, presentaron la prueba testifical contra Jiménez Rivera.

La evidencia presentada estableció que, el pasado 28 de junio, Rosalina Rivera Picón, de 89 años, fue atendida por personal de emergencias y trasladada a una institución hospitalaria, pero el imputado se la llevó antes de que concluyera su evaluación médica.

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El 30 de junio, agentes de la Policía respondieron a una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y encontraron a la mujer sin signos vitales en la residencia.

La causa de muerte fue a consecuencia de un severo trauma corporal, reveló la autopsia.

“En el Departamento de Justicia no toleramos el maltrato a nuestros adultos mayores y procesaremos con el mayor rigor a quienes cometan delito contra esta población tan vulnerable.”, expresó la secretaria de Justicia, en un comunicado de prensa.

El imputado convivía con su madre en una residencia ubicada en el barrio Santana de Arecibo.

La lectura de acusación fue pautada para el próximo 22 de septiembre. El juicio quedó señalado para el 20 de octubre.

La investigación estuvo a cargo del agente Obed Mercado Arce, de la División de Homicidios del CIC de Arecibo.