El presidente de la Asociación de Centros de Inspección, Roberto Echevarría, exigió hoy al gobierno que declare una moratoria ante la escasez de marbetes disponibles al finalizar el mes diciembre mientras el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) los imprime.

Según calculó, el problema que han denunciado al menos desde el mes de noviembre mantiene aproximadamente a 100,000 conductores sin poder adquirir el marbete ante la escasez que ha quedado evidenciada en plena Navidad y Año Nuevo.

Durante las vistas de transición y en declaraciones escritas, el DTOP ha reiterado que no tienen un problema con la distribución e impresión de los sellos prometiendo llevar a cabo una investigación cuyos resultados no se han publicado.

“La realidad que no hay marbetes… ¿La responsabilidad dónde queda, ya no queda la responsabilidad en el ciudadano?, ya está en el gobierno. El que vaya a multar a un ciudadano el primero de enero (de 2021) por no tener marbete eso es una falta de respeto a los ciudadanos de Puerto Rico, ya que el gobierno no tiene los marbetes para darle a ellos”, puntualizó Echevarría en entrevista con Primera Hora.

Agregó que como una medida extrema se tendrían que cerrar los centros porque para qué van a inspeccionar los vehículos de motor si los marbetes no están disponibles.

“Ya desde diciembre las estaciones no tienen marbetes para suplirle a los ciudadanos, para qué vamos a inspeccionar si no hay marbetes, ¿vamos a desesperar al pueblo? Pues mire vamos a darle una moratoria en lo que se soluciona el problema, por lo menos darle tiempo a encontrar una solución, porque la solución es imprimir marbetes”, insistió.

Describió a los clientes como “desesperados” e incluso han confrontado dificultades en las estaciones desde ayer, ya que su ánimo se ha alterado con sus empleados por la escasez.

En Puerto Rico operan 550 centros de inspección de los cuales 250 a 300 también venden marbetes, y a pesar de que deben recibir como mínimo unos 200 sellos semanales, no se les ha podido suplir esa cantidad.

El único que recibió esta semana marbetes fue el Centro de Servicios al Conductor (Cesco) de Bayamón, que entregó 25 a cada centro que fue a recogerlo.

“No hay marbetes en ninguno de los Cesco en este momento, en ninguno para suplirle al pueblo y los bancos tampoco tienen… no están impresos, no han mandado a imprimir los marbetes del 2021, se lo hemos estado diciendo desde noviembre para acá y no hemos recibido ninguna respuesta favorable para el que pueblo esté tranquilo en el fin de año”, reiteró Echevarría.

Las estaciones no abrirán hasta el lunes debido a los días feriados.

Echevarría aclaró que para el mes de enero tienen los marbetes del 2022.

Su agrupación está tratando de hacer contacto con todos sus miembros para organizar una manifestación con el fin de exigir una solución permanente al problema que ya recaerá en la administración entrante.