Un hombre resultó herido tras presuntamente ser agredido por el chofer de una guagua pública cerca de una universidad en Río Piedras, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar, el querellante indicó que se encontraba discutiendo con el chofer de la guagua cuando este presuntamente lo agredió con un arma en el rostro y realizó un disparo al lado izquierdo.

Al presunto agresor se le leyeron las advertencias legales, las cuales aceptó y firmó, siendo puesto bajo arresto. Durante la intervención, los agentes le ocuparon dos armas de fuego: una Glock 17 calibre 9 mm con 51 municiones y tres cargadores, y otra Glock calibre .357 con 10 municiones y dos cargadores.

El chofer fue transportado por paramédicos a un hospital del área, donde recibió atención médica. Al momento, se desconoce su condición de salud.