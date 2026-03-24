Un caso de secuestro en el que un joven fue forzado a entrar en el baúl de un vehículo en San Juan culminó con la radicación de múltiples cargos contra un hombre de 19 años, informó la Policía.

Según la investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, el 22 de marzo de 2026, a eso de las 10:53 de la mañana, Jesús A. Rodríguez Corchado fue arrestado tras presuntamente agredir con los puños en el rostro a otro joven de 19 años e ingresarlo a la fuerza, en común y mutuo acuerdo con otra persona, en el baúl de un vehículo Hyundai Elantra gris claro.

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Posteriormente, la víctima logró escapar del automóvil, momento en que el imputado, al percatarse, intentó impactarlo con el vehículo que conducía. Sin embargo, chocó la parte frontal del auto contra la verja de acero de un local baldío en la avenida San Patricio.

El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien instruyó la radicación de cargos. La prueba fue presentada ante la jueza Dayra Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $180,000, la cual no fue prestada, por lo que el imputado fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar del caso fue señalada para una fecha posterior.