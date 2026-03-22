Un hombre de entre 65 y 70 años murió arrollado la noche de ayer en la PR-181, frente a la iglesia de Dios Pentecostal M.I., en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, la Policía recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre el accidente. Al llegar a la escena, los agentes encontraron al hombre, aún no identificado, quien había sido atropellado por un vehículo de motor. El conductor permaneció en el lugar.

El conductor del vehículo -que tampoco fue identificado- se sometió a una prueba de sangre para determinar la presencia de alcohol o drogas en su sistema, como parte de los protocolos de la investigación. No se ofreció más detalles al respecto.

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El agente Héctor Rosario, adscrito a Patrullas de Carreteras Área San Juan, junto con la fiscal María del Mar Ortiz, se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.