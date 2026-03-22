Una mujer de 29 años resultó herida de bala en la madrugada de este domingo, en hechos reportados en la avenida Constitución, en el municipio de Arecibo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, la perjudicada fue identificada como Priscilla Hernández Cruz, presenta una herida de bala con entrada por la parte baja del glúteo izquierdo, sin salida. Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos se encuentran bajo investigación.

La mujer fue transportada a una institución hospitalaria del área, donde fue atendida por el médico de turno. Su condición fue descrita como de cuidado.

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La agente Guillermina Figueroa Cruz, adscrita al Precinto 107 de Arecibo, realizó la investigación preliminar, mientras que agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la división de Agresiones de Arecibo se hicieron cargo del caso.

La Policía exhortó a la ciudadanía a brindar información que ayude al esclarecimiento llamando al 787-343-2020 o a través de sus redes sociales.