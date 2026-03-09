Un hombre murió la mañana de hoy tras impactar el vehículo que conducía contra un poste de concreto en hechos ocurridos en la carretera 54, cerca de la Escuela María Socorro, en Guayama, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes de la Policía, adscritos a la División de Patrullas y Carreteras de Guayama, fueron alertados a eso de las 5:45 a.m. sobre un accidente de auto de carácter fatal en el mencionado lugar.

La investigación apunta a que, en circunstancias que aún se encuentran bajo pesquisa, el hombre —que al momento no ha sido identificado— transitaba en un vehículo Hyundai Tucson, color blanco, por la referida vía de rodaje cuando impactó un poste de concreto.

El tránsito fue cerrado en ambas direcciones mientras concluye la investigación.

El agente Ángel Santiago, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras del área de Guayama, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.