Un hombre fue asesinado a tiros la noche del domingo en el barrio Mosquito, en Guayama, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes del distrito de Guayama fueron alertados a eso de las 8:11 p.m. tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que advertía sobre disparos en el área.

Al llegar al lugar, los policías encontraron sobre el pavimento el cuerpo de un hombre identificado como José Gabriel Adorno Torres, de 38 años, quien presentaba varias heridas de bala. Según las autoridades, las heridas le causaron la muerte en el acto.

La agente Jessica Cordero, adscrita a la División de Homicidios de Guayama, tiene a cargo la pesquisa junto a la fiscal Milagros Saldaña.