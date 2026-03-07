Trifulca en la calle Cerra termina con un herido de bala
Víctima tiene 20 años.
PUBLICIDAD
Un incidente registrado en la madrugada del viernes en la calle Elisa Cerra, en Santurce, terminó con un joven de 20 años herido de bala, informó la Policía.
Los hechos ocurrieron a eso de la 1:52 a.m.
El informe policiaco establece que el joven, quien es vecino de San Juan, alegó “que un grupo de personas comenzaron a gritarle y a invitarlo a pelear. Este comenzó a forcejar con un individuo, el cual sacó un arma de fuego, estilo rifle, y realizó varios disparos alcanzándolo en la pantorrilla izquierda”.
El herido fue transportado a un hospital del área metropolitana. Se informó que su condición es estable.
Relacionadas
El agente Edwin Maldonado, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, investiga.