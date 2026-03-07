Un incidente registrado en la madrugada del viernes en la calle Elisa Cerra, en Santurce, terminó con un joven de 20 años herido de bala, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:52 a.m.

El informe policiaco establece que el joven, quien es vecino de San Juan, alegó “que un grupo de personas comenzaron a gritarle y a invitarlo a pelear. Este comenzó a forcejar con un individuo, el cual sacó un arma de fuego, estilo rifle, y realizó varios disparos alcanzándolo en la pantorrilla izquierda”.

El herido fue transportado a un hospital del área metropolitana. Se informó que su condición es estable.

El agente Edwin Maldonado, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, investiga.