Un hombre que se dedicaba a gestionar permisos y trámites en el gobierno fue excarcelado para enfrentar nuevos cargos por fraude, ya que supuestamente cobraba por los servicios y luego desaparecía, informó la Policía.

Contra Carlos A. Ortega Vázquez, conocido como “Charlie”, de 58 años y vecino de Bayamón, se radicaron cargos de fraude y apropiación ilegal agravada.

“Según la investigación realizada, el 17 de marzo de 2025 se denunció a “Charlie”, luego de que alegadamente para el 13 de noviembre de 2024 ofreció sus servicios de gestoría. La querellante le entregó $1,800 en cheque y $3,900 en efectivo para que gestionara los permisos de su negocio. Luego, el 29 de noviembre de 2024, le dio otra cantidad de dinero para que realizara el traspaso de su motora Veloce Tank, lo cual nunca realizó. Desde entonces le dejó de contestar las llamadas telefónicas".

La prueba se presentó ante la jueza Alfrida M. Tomey Imbert, quien determinó causa y le señaló una fianza de $10,000, la cual no prestó. Fue reingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón

La vista preliminar quedó pautada para el 18 de marzo.

Hace unos siete meses atrás, Ortega Vázquez fue procesado por un incidente similar. El informe policiaco indicaba que otra mujer resultó víctima del hombre, tras haberle entregado $7,000 para que le comprara un vehículo e hiciera el proceso del traspaso.