( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan, buscan dar con el paradero de un hombre que fue visto por última vez del 31 de mayo en el condominio La Puntilla, en San Juan.

Bryan López Flores de 28 años, fue reportado desaparecido por su esposo Rey Fontánez Román, quien lo describió físicamente como de tez negra, 5′10″ de estatura, 180 libras de peso, cabello color negro y ojos marrones.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta color negro, pantalón mahón azúl, se desconoce el calzado.

Este transita en un vehículo Hyundai Venue, color rojo y con tablilla KEV-546.

Si usted lo ha visto o conoce el paradero de esta persona, comuníquese con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 y 2464.