El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas solicitó la cooperación de la ciudadanía para dar con el paradero de Daniel Aponte Trowell de 35 años, quien es sospechoso de agredir a su pareja anoche en la barriada Roosevelt, en San Lorenzo.

Surge de la investigación, mientras la víctima de 25 años sostuvo una discusión con Aponte Trowell, por motivos no revelados, presuntamente este tomó un cuchillo con el que la hirió en el rostro en presencia del hijo de ambos de 2 años.

La perjudicada permanece hospitalizada en condición estable.

Se presume que maneja una guagua Ford Escape color azul.

Si posee alguna información que conduzca al arresto de esta persona, se puede comunicar al CIC de Caguas al teléfono (787) 744-7251 extensión 1600 o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.