Personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, solicitaron la cooperación de la ciudadanía para identificar y localizar a este hombre que figura como sospechoso de cometer un robo y un intento de asalto.

Según la investigación preliminar, el primer incidente ocurrió el 29 de agosto, frente a la tienda Burlington en el centro comercial Plaza Escorial, en Carolina, donde mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego despojó a una mujer de una cartera con documentos personales. Los hechos ocurrieron en presencia de una menor de edad.

El segundo caso se reportó el 26 de septiembre, en la gasolinera Gulf, ubicada en la carretera PR-185, en Canóvanas, donde el sospechoso presuntamente intentó asaltar a una empleada bajo amenaza e intimidación con un arma de fuego.

El asaltante fue descrito como de tez blanca, barba blanca y aproximadamente 5 pies con 6 pulgadas de estatura. Como señas particulares, posee tatuajes en ambos brazos y piernas, los cuales no fueron descritos en el informe de novedades de la Policía.

Si tienes información que pueda contribuir con el esclarecimiento de estos casos debes comunicarte con los agentes Jorge Mojica Carrión y Kelvin Villarán Ramos, al teléfono (787) 257-7500 extensión 1554, o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.