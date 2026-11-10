La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, busca a una persona de interés para entrevistarlo con relación al asesinato por impactos de bala de una mujer ocurrido este fin de semana en Yabucoa.

El sargento Johan M. Cantres, supervisor en esa división confirmó que buscan a un hombre que podría tener conocimiento de los hechos o participación para ser interrogado.

Sin embargo, no precisó si se trata de una expareja u otros detalles sobre la teoría que cobra más fuerza tras el crimen, debido a que no ha sido localizado.

Al presente, se han entevistado a familiares y allegados a la fallecida en busca de pistas, al ser cuestionado si el hombre fue la persona con la que fue vista por última vez.

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El cadáver de Yaneris Crespo Vázquez, de 36 años y vecina de San Lorenzo, fue hallado a las 3:45 a.m. del domingo, sobre el pavimento en el sector Soto Monte del barrio Jagüeyes, en Yabucoa.

La fallecida trabajaba en una panadería en el pueblo donde vivía. Desde el inicio de la pesquisa se activó el protocolo de feminicidios.

La víctima no tenía antecedentes penales, órdenes de protección vigentes, ni había radicado querellas por violencia doméstica.

El agente Pedro E. Medina Negrón, de la División de Homicidios junto al fiscal Israel Umpierre, investigaron la escena.