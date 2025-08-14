Yokendry Carmona, de 32 años, se encuentra desaparecido desde la noche del 8 de agosto, cuando salió de su residencia en la calle Quiñones #56, en Manatí y no ha regresado.

Su madre, identificado como Luisa Carmona Pérez, lo descibió físicamente como de tez negra, 5′7″ estatura, 130 libras de peso, ojos marrones, cabello negro y barba. Como seña particular tiene un tatuaje que cubre todo su brazo derecho.

Al momento de su desaparición, Carmona, nacido en la República Dominicana, vestía una camiseta negra, pantalón corto azul y tenis negros.

Si usted conoce el paradero de esta persona comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2464 o 2463.