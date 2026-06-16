( Suministrada por la Policía )

La adolescente Yeinalis Ivelisse Martínez Martínez de 15 años, se encuentra desaparecida desde el 11 de mayo, cuando fue vista en la estación de gasolina Mobil, ubicada en la carretera PR-167 el sector “La Pra”, en Bayamón.

La querella fue radicada ayer por Ivelisse Ortiz Martínez, representante del Hogar Servicios Integrados CREECER Corp. del barrio Buena Vista en Bayamón.

La menor es de tez trigueña ojos y cabello color marrón, con estatura de 4′ 10″ y 115 libras de peso.. Posee una condición médica comprometida, según se desprende de la requisitoria de la Policía.

Al momento de su desaparición, vestía ropa color negra y unas sandalias de goma color violeta.

Si usted conoce su paradero puede comunicarse con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2463 o 2464.

También puede llamar al CIC de Bayamón, marcando el teléfono (787) 269-2424 extensión 1610.