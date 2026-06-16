La División de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan, solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Orlando Javier Santana, de 30 años, quien fue visto por última vez el 27 de mayo en la calle Peñalara, al lado del residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey.

Su hermana radicó la querella por su desaparición el 11 de junio, según el informe de novedades de la oficina de prensa de la Policía.

Este fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 11 pulgadas de estatura, 140 libras de peso, ojos color marón y cabello largo negro. Como señas particulares tiene barba y tatuajes en el rostro y en todo el cuerpo.

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Al momento de su desaparición vestía una camisa, un pantalón jogger color negro y tenis blancos y negros. Además, portaba una cartera de cintura marca Coach.

Si usted conoce el paradero de esta persona, comuníquese con la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puede comunicarse con el CIC de San Juan al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2200 y 2201.