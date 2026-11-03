Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, intentan dar con el paradero de Manuel Marte Afanador, de 81 años, quien fue visto por última vez el 1 de noviembre en la urbanización, San Rafael, de ese municipio.

De acuerdo con su cuidadora, Elizabeth Gómez Rosado, Marte Afanador, a eso de las 3:00 p.m. salió del perímetro de la propiedad donde vive utilizando una escalera para saltar la verja de cemento.

El octogenario, fue descrito físicamente como de 5 pies de estatura, 110 libras de peso, tez blanca, ojos marrones, cabello blanco y como seña particular una cicatriz de una cortadura en la oreja derecha.

Vestía una camisa color rojo, pantalón corto color negro y calzado deportivo color negro.

Si lo ha visto o conoce su paradero comuníquese al CIC de Caguas a los teléfonos (787) 744-0322, (787) 744-7252 extensiones 1253 y 1260 o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.