Una ciclista que participaba del evento Comité Olímpico de Ruta perdió el control de su bicicleta e impactó un tubo de metal, lo que provocó que cayera al pavimento, informó la Policía Municipal de San Juan.

El incidente desgraciado fue reportado en horas de la mañana de hoy, en la calle César González, intersección con la calle Manuel Camuña, en Hato Rey.

Al lugar llegó una unidad privada de Los Ángeles Ambulance, cuyos paramédicos Rosario y Pabón transportaron a la perjudicada al Centro Médico de Río Piedras.

La condición de la ciclista accidentada fue descrita como estable.

El policía municipal Ryan Álvarez, MUN-SJ2291, estuvo a cargo de la investigación del incidente.