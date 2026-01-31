La osamenta localizada en Rincón es de origen humano, según se detectó en una evaluación inicial, informó este sábado la antropóloga Meisshialette Ortiz Quiñones, directora de la Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Los restos fueron encontrados ayer, viernes, por un ciudadano que cortaba la grama en el kilómetro 15.6, de la carretera PR-115, del barrio Ensenada de Rincón.

Se indicó que, tras el hallazgo, Ortiz Quiñones acudió al lugar junto al equipo de investigadores forenses para realizar la inspección correspondiente y dar inicio al proceso de investigación medicolegal, conforme a los protocolos establecidos.

Además de estos restos, en el ICF se investigan otros encontrados en Naranjito. Se informó que los supuestos restos humanos, consistentes en tejido blando, fueron trasladados al ICF para su análisis, a fin de confirmar si se trata de restos humanos.

Relacionadas Ciudadano halla cráneo mientras cortaba la grama en Rincón

Detalles adicionales relacionados con ambos casos se mantienen bajo estricta confidencialidad como parte del proceso investigativo, se destacó en el comunicado de prensa en el que se dio a conocer la información.