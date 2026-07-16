La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) corroboró, mediante la comparación de radiografías dentales, la identidad de Liliam Díaz Carlo, de 81 años, cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en una residencia ubicada en la calle Tegucigalpa de la urbanización Las Américas, en Río Piedras.

Conforme a los protocolos establecidos, un familiar autorizado fue notificado del resultado del análisis pericial, según se informó en un comunicado de prensa.

La causa y la manera de muerte permanecen bajo investigación.

El cuerpo de Díaz Carlo, fue encontrado el 10 de julio tras la Policía recibir una llamada de alerta del abogado de la mujer.

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Durante la entrevista a su hijo que vivía con ella, alegó que llevaba más de tres meses fallecida, pero que presuntamente no reportó su deceso porque sintió vergüenza.

Ese día, personal del Negociado de Emergencias Médicas acudió a la escena y le ofreció asistencia al hijo de la mujer, quien rechazó recibir tratamiento.

El agente Alexis Feliciano Matías, de la División de Homicidios del CIC de San Juan, y el fiscal Cristian Castro Plaza tienen a cargo la pesquisa.