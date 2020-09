La familia de Rosimar Rodríguez aguarda porque el Negociado de Ciencias Forenses le entregue los restos de la joven de 20 años, quien fue secuestrada y asesinada en circunstancias que aún se investigan, para determinar cuáles actos fúnebres le realizarán, supo Primera Hora.

No obstantes, fuentes de este diario indicaron que el problema que ha tenido la agencia es que durante todo el día no ha podido contactar a la familia para conocer qué funeraria se haría cargo de las exequias para poder hacer entrega del cadáver.

Estos son parte de los pocos detalles que han trascendido este miércoles del caso, dado a la orden de silencio que emitió el Departamento de Justicia.

PUBLICIDAD

Además, trascendió que Forenses culminó con la inspección de un vehículo ocupado como parte de la pesquisa. En el auto Suzuki SX4, color blanco, y que es propiedad de un joven del cual se alega tuvo una relación con Rosimar, los expertos forenses buscaron material genético que pudieran dar pista sobre la presencia de la joven.

Primera Hora solicitó al portavoz de prensa de la Policía, Axel Valencia, detalles adicionales de la pesquisa, así como información relacionada al móvil del crimen, pero reiteró que ningún agente está autorizado a hablar del caso.

Se pudo confirmar, a través de fuentes, que todavía no existe ninguna persona arrestada por los hechos.

Rosimar fue reportada como desaparecida el pasado 17 de septiembre. La familia denunció que se trataba de un secuestro, el cual habría ocurrido frente a su residencia en el barrio Sabana Seca de Toa Baja. Su cadáver fue hallado el pasado domingo en Dorado.

Por su parte, el alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez, informó que el municipio ha intentado contactar a la familia de la joven para brindar ayuda emocional y económica, pero que les ha sido imposible.

“No queremos presionar, no es fácil”, señaló.

El toabajeño comentó que también desean organizar un acto de reconocimiento para que la población tome conciencia sobre la violencia que sufren las mujeres.

“Ella (la madre de Rosimar) quería que se le hiciera algún reconocimiento póstumo, reflexión póstuma y estamos en la mejor disposición de hacerla, como se le hizo a Alexa. Esta situación trágica nos da la oportunidad de reflexionar y para que todos y todas que ocupamos posiciones del gobierno y la comunidad entendamos que todos somos responsables. No halamos el gatillo del revolver, pero con lo que decimos y hacemos, con lo que no decimos y no hacemos, tenemos parte de la responsabilidad”, manifestó.

PUBLICIDAD

Por último, Márquez reclamó que se emita una emergencia nacional por violencia de género. Dijo que en su pueblo no solo se ha reportado en lo que va del año este caso, sino que también ocurrieron los asesinatos de la mujer trans, Alexa, y de Yaimar. Denunció que ninguno ha sido esclarecido.

“Hago un llamado al rápido esclarecimiento, que es lo que nos va a ayudar a atajar la impunidad de estos crímenes. Por otro lado, es un llamado a un estado de emergencia. Si no trabajamos con un estado de emergencia que pueda llevarnos al interior de las esferas gubernamentales, pues entonces cada agencia va a estar trabajando por su lado, cada agencia tiene pocos recursos, esa es la realidad. Esto nos tiene que llevar a que lo poco que tengamos lo usemos inteligentemente y eso pasa articulándonos”, puntualizó.