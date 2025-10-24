El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) continúa pendiente de los resultados de varios análisis para que la patóloga Dra. Rosa Rodríguez pueda concluir el informe de autopsia de un bebé de nueve meses que murió hace un año, el cual es hijo de la mujer acusada anoche por maltrato de menores tras mantener a sus otros tres hijos viviendo en condiciones infrahumanas.

El bebé era hijo de la imputada con otra pareja.

“El caso sigue bajo investigación. Hay un análisis del neuropatólogo que es requisito para concluir causa y manera de muerte en estos casos, que está pendiente de resultado, para que la patóloga pueda concluir su reporte de autopsia. Ese proceso está por concluir y pronto se informará a los investigadores la conclusión del caso”, informó el ICF en declaraciones escritas a través de su portavoz de prensa, Betsy Rivera.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la querella, los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, a las 12:28 a.m. del 13 de octubre de 2024, tras su cuidador, un vecino del residencial Jardines de Cupey, hallarlo inconsciente.

El Dr. Radamés Hernández Soto, lo declaró muerto a la 1:28 a.m. por un posible “paro respiratorio y ahogamiento por alimento”.

“Alegó que le dio comida y cuando lo fue a chequear estaba muerto. Todavía el Instituto de Ciencias Forenses no ha determinado la causa de muerte”, reveló el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).

La madre de tres niños que fueron hallados en la noche del miércoles viviendo entre insectos y basura, fue encarcelada en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $100,000, que le señaló el juez Ángel Rivera Miranda.

Dallysha Marcano Carrión, de 27 años, quien labora como bailarina en un club nocturno, enfrenta cargos de maltrato de menores agravado.

Dallysha Marcano Carrión, enfrenta cargos por maltrato de menores agravado. ( Suministrada por la Policía )

Según la investigación de las autoridades, Marcano Carrión dejaba a sus hijos solos en el apartamento donde viven en el residencial Brisas de Cupey y fueron los vecinos quienes denunciaron la situación y les dieron de comer.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, narró que el hogar “estaba en condiciones infrahumanas con insectos (cucarachas) y gusanos, comida podrida” y los niños de tres niños de 6, 8 y 9 años con poca higiene.

Reveló que todos iban a la escuela y que no se recibieron querellas del plantel sobre el estado de los hermanitos.

Los menores fueron trasladados a un hospital, como estabece el protocolo, para someterlos a la evaluación médica correspondiente y se diagnosticó que “estaban en estado anémico”, posiblemente por desnutrición, indicó la Policía.

Los hermanitos quedaron el custodia del padre biológico.

La investigación estuvo a cargo de la agente Johara Robinson, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de San Juan y la fiscal María Hernández radicó los cargos.