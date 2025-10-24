La madre de tres niños que fueron hallados en la noche del miércoles viviendo en condiciones infrahumanas entre insectos y basura, fue encarcelada en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $100,000, que le señaló el juez Ángel Rivera Miranda.

Dallysha Marcano Carrión, de 27 años, quien labora como bailarina en un club nocturno, enfrenta cargos de maltrato de menores agravado.

Dallysha Marcano Carrión, enfrenta cargos por maltrato de menores agravado. ( Suministrada por la Policía )

Según la investigación de las autoridades, Marcano Carrión dejó a sus hijos solos en el apartamento donde viven en el residencial Brisas de Cupey y fueron los vecinos quienes denunciaron la situación y les dieron de comer.

PUBLICIDAD

Relacionadas Policías hallan a tres hermanitos viviendo en condiciones infrahumanas

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, inspector Edwin Figueroa Maldonado, indicó que el hogar “estaba en condiciones infrahumanas con insectos y gusanos, comida podrida” y los niños de tres niños de 6, 8 y 9 años con poca higiene.

Los menores fueron trasladados a un hospital, como estabece el protocolo, para someterlos a la evaluación médica correspondiente y se diagnosticó que “estaban en estado anémico”, posiblemente por desnutrición, indicó la Policía.

Los menores quedaron el custodia del padre biológico.

El 13 de octubre de 2024, el CIC investigó la muerte de un bebé de nueve meses, hijo de la imputada con otra pareja, que murió por causas desconocidas mientras estaba al cuidado de un hombre en el residencial Jardines de Cupey.

“Alegó que le dio comida y cuando lo fue a chequear estaba muerto. Todavía el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) no ha determinado la causa de muerte”, reveló el inspector.

La investigación estuvo a cargo de la agente Johara Robinson, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de San Juan y la fiscal María Hernández radicó los cargos.