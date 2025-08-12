El puente Mata de Plátano, ubicado en la carretera PR-6685, kilómetro 10.1, barrio La Cumbre, en Ciales fue cerrado al tránsito por un accidente, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a las 11:00 a.m. de la cuando el conductor de un camión color blanco, que transitaba por el puente no se percató de la altura de la barra de seguridad y la impactó y ocasionando daños a la misma.

El agente José Del Río Lugo, adscrito al distrito de Ciales, investigó el accidente de carácter leve, y el personal de la Policía Municipal de Ciales, Manejo de Emergencias (OMME) y Obras Públicas Estatal, se encuentran trabajando y evaluando la situación.

Se exhorta a los conductores a manejar con precaución y tomar como ruta alterna la carretera PR-149, conocido como el Expreso de Ciales.