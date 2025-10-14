Un accidente de tránsito en la salida 22 de la carretera PR-30 en dirección del barrio Tejas en Las Piedras hacia Humacao mantiene cerrados varios carriles mientras concluye la investigación.

Según la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, la llamada de alerta se recibió a las 8:17 a.m. de hoy, martes, tras ocurrir un accidente a la altura del kilómetro 22.6.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao se encuentran en el lugar investigando el accidente, que todavía no se ha informado cómo ocurrió o si hay personas heridas.

La carretera permanece parcialmente obstruida, por lo que el tránsito está limitado en ambas direcciones

PUBLICIDAD

Como rutas alternas se recomienda tomar la carretera PR-198 que va paralela a la PR-30 y conecta el municipio de Las Piedras con Humacao.

También puede tomar la PR-189 si se dirige hacia Juncos o Gurabo; la PR-908 que discurre desde Humacao para utilizarse como desvío hacia Yabucoa y zonas del sureste y la PR-909 que conecta con la PR-30.

Las autoridades exhortaron a los conductores a ejercer precaución y mantenerse atentos a los boletines oficiales.