Un peatón se encuentra en condición de cuidado tras ser atropellado a eso del mediodía de este sábado por un conductor que intentó sin éxito darse a la fuga, informó la Policía.

Inicialmente, las autoridades indicaron que el peatón había fallecido, pero luego aclararon que se encuentra en el hospital del área.

Debido a la situación, reportada a eso de las 11:55 a.m., la Policía cerró un tramo de la carretera PR-3, en dirección de Río Grande a Fajardo.

El informe preliminar de la Policía indica que los hechos ocurrieron en el kilómetro 36.4, de la carretera PR‑3, en Luquillo, antes de llegar al restaurante Wendy’s y la salida hacia el Balneario de Luquillo.

“Según la información preliminar, el conductor involucrado abandonó el lugar, siendo arrestado más adelante”, se detalló.

Se indicó, además que al hombre herido se le desprendió una pierna tras el impacto.

Personal de la División de Tránsito de Fajardo investiga.