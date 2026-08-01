Varias carreteras de la zona de Guayama fueron cerradas al tránsito en la tarde de este sábado, debido a un fuego forestal.

La Policía precisó en un informe que la División de Autopistas del área de Guayama informó del cierre de la carretera PR-53, en ambas direcciones, a la altura del kilómetro 83.4 debido a un fuego en el área.

Además, se informó del cierre de la salida a la carretera PR-7707.

Los bomberos se dirigen al lugar para atender la emergencia.

“Como ruta alterna, se recomienda utilizar la carretera PR-3 de Guayama hacia Salinas”, indicó la Policía.

Además, se solicitó a la ciudadanía tener precaución al transitar por la zona afectada.